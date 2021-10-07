У главного корпуса АлтГТУ установили новый символ университета

Новый символ был презентован сотрудникам и студентам университета Фото: из архива компании

На площади перед главным корпусом Алтайского государственного технического университета, рядом с памятником И.И. Ползунову открыли стелу с новым логотипом АлтГТУ.

Новый символ был презентован сотрудникам и студентам университета.

Открытие приурочено к 80-летию АлтГТУ.

«История технического университета началась в декабре 1941 г., когда в Барнаул был эвакуирован Запорожский машиностроительный институт. Тогда на Алтай прибыли несколько десятков студентов и преподавателей и всего два вагона с оборудованием и книгами. На новом месте институт возрождался заново, – напомнил собравшимся ректор АлтГТУ Андрей Марков. – Открытие стелы стало одним из первых мероприятий, посвященных юбилею вуза».

По словам ректора, в ближайшее время территорию около стелы облагородят и, возможно, она станет очередным местом притяжения студенческой молодежи, выпускников и всех тех, кто любит технический университет.

Над проектом создания логотипа работали студенты и преподаватели института архитектуры и дизайна. Сама конструкция стелы была спроектирована на кафедре «Технология машиностроения», финансовую поддержку в изготовлении проекта оказал индустриальный партнер АлтГТУ – ООО «Завод механических прессов».

Сборка и монтаж внутренней подсветки были выполнены в Центре молодёжного инновационного творчества АлтГТУ «Ползунов».