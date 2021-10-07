Правительство Алтайского края одобрило проект бюджета на 2022 год

Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134,2 млрд рублей Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

6 октября на заседании правительства Алтайского края одобрили проект краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

– Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134,2 млрд рублей, объем расходов - 140,9 млрд рублей, – отметили на заседании.

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год запланированы в объеме 67,8 млрд рублей, что на 14% выше первоначального бюджета на текущий год. По словам министра финансов региона Данила Ситникова, темп роста высокий. Безвозмездные поступления на 2022 год предусмотрены в сумме 66,3 млрд рублей, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%. При этом расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 73% расходной части бюджета.

Правительство региона одобрило законопроект о краевом бюджете. Губернатор Виктор Томенко внесет проект закона в АКЗС 12 октября.