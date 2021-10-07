Погода в Алтайском крае 7 октября 2021: дожди и до +13 градусов

В Барнауле будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 7 октября, в Алтайском крае прогнозируют +3…+8 градусов местами до +13 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах Алтайского края пройдут дожди, в утренние часы местами изморозь, туман. В регионе будет дуть северо-западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – отмечают синоптики.

В Барнауле днем 7 октября ожидается +6…+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.