Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 4:30

Погода в Алтайском крае 7 октября 2021: дожди и до +13 градусов

В Барнауле ожидается до +8 градусов
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Барнауле будет преимущественно без осадков

В Барнауле будет преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 7 октября, в Алтайском крае прогнозируют +3…+8 градусов местами до +13 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах Алтайского края пройдут дожди, в утренние часы местами изморозь, туман. В регионе будет дуть северо-западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – отмечают синоптики.

В Барнауле днем 7 октября ожидается +6…+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.