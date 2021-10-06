В бийской реанимации не хватает мест для ковидных больных

В среднем ковидные госпиталя края заполнены уже на 90% Фото: Олег УКЛАДОВ

В реанимации бийского госпиталя не хватает мест для ковидных больных. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

– На сегодня в госпиталях Бийска находится 577 человек на лечении. Площадки госпиталей практически переполнены, а в реанимации уже не хватает мест, – сообщает издание.

По словам медиков, в третью волну коронавируса в госпитали попадает много пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В целом по краю за сентябрь развернули более четырех тысяч коек.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщал, что в среднем ковидные госпиталя края заполнены уже на 90%