Сразу 29 больных COVID-19 скончались за сутки в Алтайском крае

Сегодня в крае насчитывается 583 тяжелобольных пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки умерли сразу 29 пациентов с COVID-19. Из них у 26 человек причиной смерти стал именно коронавирус, сообщают в региональном оперштабе.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выздоровело 24 пациента, – сообщают в оперштабе.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79277 человека. В их числе 5842 ребенка. За весь период пандемии умерли 5587 человек с ковидом, все взрослые.

Сегодня в крае насчитывается 583 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242 человека.