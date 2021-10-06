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Общество6 октября 2021 4:36

В отдельных районах Алтайского края ожидаются дожди с мокрым снегом

Синоптики предупреждают о гололёдных явлениях
Антонина Лышова
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Температура воздуха днем в Алтайском крае будет от +3 до +8 градусов.

Температура воздуха днем в Алтайском крае будет от +3 до +8 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 6 октября ожидается прохладная погода, возможен ветер и снег с дождём. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Алтайском крае будет от +3 до +8 градусов. На востоке будет немного теплее - до +13 градусов. Синоптики предупреждают о гололёдных явлениях, мокром снеге с дождём в отдельных районах и просят быть внимательными на дорогах.

Также синоптики обещают северный ветер 4-9 м/с, местами могут быть порывы до 16 м/с.

В Барнауле 6 октября температура воздуха днём станет теплее: +6, +8 градусов. Будет небольшой дождь со снегом и северный ветер до 4-9 м/с.