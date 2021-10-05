Товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле составил почти 8 млн рублей

Торговые площадки работают по субботам во всех районах города Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле подсчитали товарооборот субботних продуктовых ярмарок. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он составил почти 8 млн рублей.

Последняя ярмарка прошла 2 октября. Горожанам предложили продукцию от предпринимателей города и края. Наибольшим спросом у жителей и гостей краевой столицы пользуется плодоовощная продукция. Так, барнаульцы приобрели больше 51 тонны картофеля за 1,4 млн рублей.

- Мяса и мясных полуфабрикатов продано на 1,5 млн, колбас и мясных деликатесов – на 1,3 млн. Также в ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, масло растительное и прочие продукты, - добавили в мэрии.

Кстати, в Индустриальном районе фермеры в рамках месячника пожилого человека предложили пенсионерам скидку на покупку меда, а волонтеры из детского отряда «Бакфаст» помогали покупателям донести товары до дома.