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Экономика5 октября 2021 14:01

Товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле составил почти 8 млн рублей

Торговые площадки работают по субботам во всех районах города
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Торговые площадки работают по субботам во всех районах города

Торговые площадки работают по субботам во всех районах города

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле подсчитали товарооборот субботних продуктовых ярмарок. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он составил почти 8 млн рублей.

Последняя ярмарка прошла 2 октября. Горожанам предложили продукцию от предпринимателей города и края. Наибольшим спросом у жителей и гостей краевой столицы пользуется плодоовощная продукция. Так, барнаульцы приобрели больше 51 тонны картофеля за 1,4 млн рублей.

- Мяса и мясных полуфабрикатов продано на 1,5 млн, колбас и мясных деликатесов – на 1,3 млн. Также в ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, масло растительное и прочие продукты, - добавили в мэрии.

Кстати, в Индустриальном районе фермеры в рамках месячника пожилого человека предложили пенсионерам скидку на покупку меда, а волонтеры из детского отряда «Бакфаст» помогали покупателям донести товары до дома.