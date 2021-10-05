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Туризм5 октября 2021 6:12

На «Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае построят семейный апарт-отель

Новый резидент появится в особой экономической зоне к 2025 году
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Новый резидент появится в особой экономической зоне к 2025 году

Новый резидент появится в особой экономической зоне к 2025 году

Фото: Олег УКЛАДОВ

В особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае планируют построить семейный апарт-отель. Как сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности, в настоящий момент оформляется соглашение о заходе нового резидента на территорию.

- На заседании экспертного совета одобрен проект строительства апарт-отеля на 60 мест. Объект ориентирован на семейный отдых, - отметили в управлении.

На объекте планируют разместить воркаут-площадку, скалодром, веревочный парк и бассейн с баром. Всего в проект вложат не меньше 40 миллионов рублей. Строительство завершат к 2025 году.