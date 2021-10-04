В Алтайском крае проверят систему оповещения

Проверку проведут 6 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 6 октября, в Алтайском крае проведут проверку готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), - поясняют в ведомстве.

Главная цель акции – проверить работоспособность всей системы, благодаря которой население получает информацию о возможных ЧС и ЧП. В МЧС призывают граждан сохранять спокойствие. Это только плановые работы.