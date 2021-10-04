Пара из Барнаула пыталась заживо сжечь своих приятелей

Спасатели успели вынести из горящего дома женщину Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении двух жителей Барнаула: 37-летнего мужчины и его 33-летней подруги. Они подозреваются в убийстве, путем поджога, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, 30 сентября 2021 года подозреваемые распивали спиртное в доме своей 34-летней знакомой в поселке Южный города Барнаула, - поясняют в ведомстве.

Этим же вечером между женщинами возник конфликт. Гости начали жестоко избивать хозяйку. За нее вступился ее 36-летний сожитель, но досталось и ему. Когда оба потеряли сознание, их приятели раскидали по дому вещи и подожгли, а сами сбежали.

Начался пожар. Очевидцы вызвали спасателей и те смогли вынести из горящего помещения женщину. Ее сразу же доставили в больницу. А вот второй пострадавший скончался от отравления продуктами горения.

Оба подозреваемых заключены под стражу.