Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 15:19

Пара из Барнаула пыталась заживо сжечь своих приятелей

Один из потерпевших погиб
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели успели вынести из горящего дома женщину

Спасатели успели вынести из горящего дома женщину

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении двух жителей Барнаула: 37-летнего мужчины и его 33-летней подруги. Они подозреваются в убийстве, путем поджога, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, 30 сентября 2021 года подозреваемые распивали спиртное в доме своей 34-летней знакомой в поселке Южный города Барнаула, - поясняют в ведомстве.

Этим же вечером между женщинами возник конфликт. Гости начали жестоко избивать хозяйку. За нее вступился ее 36-летний сожитель, но досталось и ему. Когда оба потеряли сознание, их приятели раскидали по дому вещи и подожгли, а сами сбежали.

Начался пожар. Очевидцы вызвали спасателей и те смогли вынести из горящего помещения женщину. Ее сразу же доставили в больницу. А вот второй пострадавший скончался от отравления продуктами горения.

Оба подозреваемых заключены под стражу.