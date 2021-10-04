В Барнауле почтили память работников прокуратуры, участвовавших в Великой Отечественной войне

Мемориальный камень Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В понедельник, 4 октября, в Барнауле открыли Мемориальный камень в память о работниках прокуратуры, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В акции принимали участие, как сотрудники ведомства, так и первые лица края. Подробности сообщает пресс-служба правительства края.

- Многие погибли, а те, кто вернулись, получили такую закалку, которая позволяла им очень ответственно и серьезно работать, нетерпимо относиться и бороться с преступностью, с различной несправедливостью и быть на защите закона нашей страны, - подчеркнул губернатор Виктор Томенко во время церемонии.

В числе тех, кто смог вернуться домой, был Герой Советского Союза Анатолий Кузьмин, бывший следователь, а позже прокурор Топчихинского района Василий Христенко, а также ныне ветераны прокуратуры Николай Акатов, Александр Дружинин, Петр Безбородов, Виктор Сучков, Аркадий Рылов и многие другие.

Мемориальный камень открыли на территории Нагорного парка. Кстати, именно здесь в скором времени появится еще один памятный знак – стела «Город трудовой доблести».