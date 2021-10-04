Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 октября 2021 года составило 78732

Число инфицированных за сутки выросло на 267 новых случаев
Фото: Анна СЕМИНА
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 октября 2021 года за последние сутки увеличилось на 267 новых случаев и составило 78 732, сообщает оперативный штаб региона.
- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 78 732 человека, в т. ч. 5783 ребенка. Выздоровели 59 698 человек (+ 27). Всего умерли 5 530 человек (+ 25), все взрослые, - уточняют детали в оперштабе.
В это же время в ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 3168 человек и 454 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
- Количество тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236, - добавляет источник.
Амбулаторно долечиваются 14 бессимптомников и 284 пациента с вирусной пневмонией.