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Здоровье4 октября 2021 12:53

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 октября 2021 года составило 78732

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 октября 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Число инфицированных за сутки выросло на 267 новых случаев

Число инфицированных за сутки выросло на 267 новых случаев

Фото: Анна СЕМИНА

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 октября 2021 года за последние сутки увеличилось на 267 новых случаев и составило 78 732, сообщает оперативный штаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 78 732 человека, в т. ч. 5783 ребенка. Выздоровели 59 698 человек (+ 27). Всего умерли 5 530 человек (+ 25), все взрослые, - уточняют детали в оперштабе.

В это же время в ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 3168 человек и 454 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236, - добавляет источник.

Амбулаторно долечиваются 14 бессимптомников и 284 пациента с вирусной пневмонией.