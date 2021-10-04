«Алтайскую зимовку» хотят провести в очном формате

"Алтайская зимовка" должна пройти 4 декабря Фото: Анна СЕМИНА

Праздник открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка» в этом году планируют провести в очном формате. По крайней мере, так следует из условий тендера, пишет ИА «Банкфакс».

- Как следует из данных портала Госзакупок, 30 сентября КГКУ «Алтайтурцентр» объявило конкурс по определению организатора для праздника «Алтайская зимовка», который пройдет 4 декабря, - пишет издание.

Из документов следует, что основной площадкой праздника в этом году станет Белокуриха, а вспомогательной – заказник «Лебединый». В программе мероприятий концерты, конкурсы, шоу дронов, гастрономический фестиваль и многое другое.

Площадка, где пройдет главный праздник, должна вмещать не менее пяти тысяч человек. При этом, организатор каким-то образом должен будет обеспечить эпидемиологическую безопасность: предоставить маски и антисептики, а также следить за соблюдением социальной дистанции. Как это сделать в условиях улицы, да еще и в декабре – сложно представить.

Судя по контракту, его начальная цена составляет 7,1 млн рублей. Заявки принимают до 22 октября.