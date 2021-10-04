Алтайский медцентр подозревают в предвзятости к своим поставщикам

В сговоре подозревают клинику и поставщиков медицинской техники, сопутствующих услуг и расходных материалов Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнесмены подозревают алтайскую клинику в странной избирательности при выборе поставщиков медицинской техники, сопутствующих услуг и расходных материалов. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

По словам авторов издания, к ним обратились предприниматели, которые якобы усмотрели в действиях КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» необъяснимую «любовь» к некоторым поставщикам.

- По их мнению, им почти без борьбы достаются наиболее интересные контракты по чрезвычайно выгодной стоимости, - пишет издание.

На основании предоставленных данных, информагентство направило запросы в региональный минздрав, а также в управление МВД и ФАС по Алтайскому краю.