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Общество4 октября 2021 10:48

Алтайский медцентр подозревают в предвзятости к своим поставщикам

Предприниматели считают, что у клиники есть «любимчики»
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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В сговоре подозревают клинику и поставщиков медицинской техники, сопутствующих услуг и расходных материалов

В сговоре подозревают клинику и поставщиков медицинской техники, сопутствующих услуг и расходных материалов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнесмены подозревают алтайскую клинику в странной избирательности при выборе поставщиков медицинской техники, сопутствующих услуг и расходных материалов. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

По словам авторов издания, к ним обратились предприниматели, которые якобы усмотрели в действиях КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» необъяснимую «любовь» к некоторым поставщикам.

- По их мнению, им почти без борьбы достаются наиболее интересные контракты по чрезвычайно выгодной стоимости, - пишет издание.

На основании предоставленных данных, информагентство направило запросы в региональный минздрав, а также в управление МВД и ФАС по Алтайскому краю.