В Барнауле бомжа подозревают в краже имущества с дачного участка

Подозреваемого проверяют на причастие к другим преступлениям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 38-летнего мужчину без определенного места жительства подозревают в краже имущества с дачного участка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Далеко не все еще закрыли дачный сезон, а взломы домиков и кражи инструмента уже начались.

- В пункт полиции «Новосиликатный» отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от местного жителя 1984 года рождения о том, что неизвестные лица проникли в строение на участке и похитили электроинструменты и металл, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

По оценкам потерпевшего, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Под подозрение в совершение кражи попал 38-летний бомж. Полицейские установили, что ночью он разбил окно, забрался в домик и украл оттуда имущество. После спрятал его у себя.

Инструменты удалось изъять и вернуть законному хозяину, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастие еще к трем аналогичным преступлениям.