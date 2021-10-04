В барнаульской многоэтажке затопило несколько этажей

Сорванный кран (фото: скриншот видео со страницы vk.com/incident22)

Из-за сорванного крана в барнаульской многоэтажке холодной водой затопило несколько этажей. Об этом жильцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

ЧП произошло на улице Балтийской, 99.

- Ждали аварийную службу 40 минут. Воду перекрыть было невозможно. Соседям пришлось почти пять часов очищать этажи от воды вручную, - написала участница сообщества Арианна.

В итоге из-за срыва вентиля с седьмой по второй этаж – все квартиры оказались под водой. Кто теперь будет компенсировать ремонт – пока не ясно. Судя по фотографиям, размещенным под постом, некоторым жильцам все же придется приводить квартиры в порядок – где-то отвалились обои, где-то порвался натяжной потолок.