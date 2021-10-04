ВТБ отразил свыше 80 DDоS-атак в сентябре

Специалисты ВТБ отмечают резкий рост количества DDоS-атак в сентябре этого года. За месяц банк успешно отразил свыше 80 угроз – больше, чем за все 8 месяцев с начала года. Зафиксировано несколько «рекордов»: до 350 Гбит/с по мощности и до 6 часов длительности атак.

Основной целью злоумышленников является недоступность онлайн-сервисов банка. В первую очередь, кибермошенники стремятся вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds.

Один из частых вариантов атаки - когда из многих тысяч источников генерируется «паразитный» трафик, обработка которого может вызвать перегрузку сетевого оборудования.

ВТБ успешно отразил атаки злоумышленников и обеспечил непрерывность предоставления услуг клиентам банка. Этому способствовали как средства защиты самой кредитной организации, так и сервисы по фильтрации сетевого трафика на стороне провайдеров телекоммуникационных услуг.

Сервисы ВТБ обеспечены многоуровневой защитой и проектируются сразу с учётом требований безопасности. В банке действуют средства защиты от DDоS-атак, файрволлы, «песочницы», чтобы анализировать всю поступающую информацию извне, в том числе со стороны партнеров. Второй эшелон – это обработка событий и выявление аномального трафика.