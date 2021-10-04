В Барнауле с опережением графика вернули воду горожанам

Задвижка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

К вечеру воскресенья, 3 октября, в Барнауле сотрудники водоканала с явным опережением графика смогли завершить плановые работы по замере задвижек и вернули горожанам воду, сообщают в пресс-центре городской администрации.

- Новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надежность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала, - подчеркивают в компании.

Напомним, работы по замере задвижек диаметром 500 и 800 мм проходили на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Подача воды должна была быть отключена на период ремонта, то есть до 9 утра понедельника, но все завершилось досрочно и уже в 20.30 воскресенья подачу ресурса возобновили.