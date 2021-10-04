Академия Льва Яшина начала работать в Барнауле

Открытие футбольной академии Льва Яшина в Барнауле (фото: Антон Червяков)

В Барнауле открыли филиал футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина, сообщает правительство края.

В торжественном мероприятии принял участие глава региона Виктор Томенко.

- Сегодня по всей стране развивается инфраструктура для подготовки высококлассных футболистов. И открытие таких центров, которые на системной основе занимаются развитием детско-юношеского спорта и воспитанием нашей молодежи, конечно же дадут свои результаты. В Сибири пока это первый филиал, я очень рад, что мы открываем его в Барнауле, в Алтайском крае. Потому что есть футбольные традиции и футбольная история нашей спортивной школы «Динамо», - подчеркнул губернатор.

В Барнауле же надеются, что за счет нового статуса получится подтянуть уровень местных игроков, а также за счет дополнительного финансирования улучшить инфраструктуру академии. Перспективные игроки в будущем смогут продолжить обучение в Центральной академии «Динамо». А если повезет, то будут зачислены в состав московского клуба.

Кроме губернатора на торжественном открытии присутствовали председатель Алтайской краевой общественной организации Общества «Динамо» Юрий Мороз, заместитель директора ФК «Динамо-Москва» Сергей Жданкин.