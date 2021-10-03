Юные барнаульские циркачки выступили в шоу «Лучше всех» на Первом канале

Девочек заметили на одном из конкурсов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Маленькие акробатки из барнаульской цирковой студии «Эквилибриум» выступили в шоу на Первом канале. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, юных артисток отметили на одном из конкурсов и пригласили на съемки.

В номере для шоу «Лучше всех» приняли участие восемь воспитанниц студии.

«Дети хоть немного и волновались, но выступили достойно и покорили своим мастерством зрителей студии и Максима Галкина», - отметили в городском комитете по образованию.

Посмотреть на наших артисток можно в выпуске 3 октября в 19:20 на Первом канале.