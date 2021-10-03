В Алтайском крае за ночь ликвидировали три крупных пожара

Жителей региона просят быть бдительнее и помнить про меры безопасности Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За ночь в Алтайском крае произошли сразу три крупных пожара. По информации ГУ МЧС по региону, им был присужден повышенный ранг опасности.

Первый пожар произошел в селе Белояровка Топчихинского района - загорелись надворные постройки у частного дома на площади 300 квадратных метров. А в селе Боровиха Первомайского района горели помещения пилорамы. Еще один пожар произошел в Рубцовске – там горело заброшенное здание. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

- Все пожары были своевременно ликвидированы. Причины пожаров устанавливаются, - добавили в МЧС.

Спасатели просят жителей региона быть бдительнее и соблюдать меры пожарной безопасности.