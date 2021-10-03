В Барнауле изъяли из оборота напечатанную на принтере купюру

Банкнота попала в банк из магазина Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В Барнауле полицейские изъяли из оборота очередную фальшивую банкноту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, её нашли в одном из банков.

- В Барнауле заведующая одного из банков сообщила в полицию о том, что при пересчете денег обнаружена поддельная купюра номиналом 5 000 рублей, - отметили в краевом управлении полиции.

Известно, что банкноту принесли в инкассаторском пакете с выручкой из продовольственного магазина. Купюру отправили на экспертизу, которая показала, что это всего лишь бумажка, напечатанная на струйном принтере. На ней не было необходимых степеней защиты. В итоге полицейские возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельных денег.