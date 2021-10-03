Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 5:56

На Алтае пьяный мужчина угнал авто, чтобы вспомнить свои навыки в вождении

Накатавшись, он бросил машину
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Ельцовка Алтайского края местный житель заявил об угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранители уже задержали подозреваемого.

По данным полицейских, автомобиль марки «Ока» стоят в незапертом гараже. Мимо проходил 36-летний мужчина – он возвращался домой после застолья с друзьями. Увидев машину, она решил проверить свои навыки в вождении, так как давно не катался на авто.

- Вдоволь накатавшись, он бросил автомобиль на соседней улице. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.