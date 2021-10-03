Под Барнаулом ограничат движение транспорта из-за военных колонн

Водителей просят быть внимательнее Фото: Анна СЕМИНА

Алтайская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ограничении дорожного движения на участке под Барнаулом. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, это связано с движением военных колонн.

4 октября с 17:30 до 22:40 будет временно закрыт участок дороги «Б. Ключи – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – автодорога «Подъезд к селу Фирсово» – Фирсово – автодорога «Фирсово – Бобровка» – Бобровка».

Водителей просят быть внимательнее и с пониманием отнестись к временному затору.