Сразу 265 новых случаев заболевания ковидом выявили в Алтайском крае

Из больниц выписались 94 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 новых случаев заболевания ковидом, сообщает региональный оперштаб. Из больниц выписались 94 пациента. Умерло 24 человека, из них от COVID-19 скончалось 20 пациентов.

– По состоянию на 2 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3049 человек, – сообщают в оперштабе.

Также в госпиталях находятся 416 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На сегодняшний день в крае насчитывается 541 тяжелобольной пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 233 человека.