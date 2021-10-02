Глава регионального Минздрава объяснил причину «сверхсмертности» на Алтае

."Сверхсмертность" в регионе была обусловлена коронавирусом, считает министр. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в десятку регионов с самым большим ростом смертности по данным за 2020 год. В чем причина высоких показателей летальных исходов в регионе, объяснил глава министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

– В нашем регионе во время первой волны коронавируса не было роста смертности, в отличие от Центральной России, больше умерших стало уже в июле-августе 2020 года. В сентябре прошлого года край "выстрелил как из пушки", считает глава минздрава, – пишет «Толк».

По словам Попова, когда в октябре на Алтае фиксировались высокие показатели смертности, в Западной России они снижались."Сверхсмертность" в регионе, о которой говорят, была обусловлена коронавирусом, считает министр.

Чиновник выразил надеду, что этой осенью в крае не будет такой смертности, как в 2020 году. По его словам, сами жители могут повлиять на ситуацию, прививаясь от ковида.