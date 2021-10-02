Губернатору представили нового гендиректора Алтайского моторостроительного завода

Губернатор сказал, что готов помогать с поиском вариантов поддержки предприятия на федеральном уровне Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатору Виктору Томенко представили нового гендиректора Алтайского моторостроительного завода, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие возглавил Александр Попов. О текущем положении дел на заводе Томенко рассказал руководитель концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

– Мы прорабатываем все возможные варианты по снижению неэффективных издержек и занимаемся поиском партнеров для привлечения вложений в производственную деятельность, в том числе для создания дополнительных рабочих мест. К сожалению, пандемия и рост цен на металл притормозили этот процесс, но благодаря субсидиям государства на частичное возмещение оплаты труда нам удалось стабилизировать ситуацию», - сказал Водопьянов.

В результате рабочей встречи Виктор Томенко поручил региональному Минпромэнерго изучить возможности выплаты субсидий на производимую в регионе технику, на которую устанавливаются двигатели АМЗ. Также губернатор сказал, что готов помогать с поиском вариантов поддержки предприятия на федеральном уровне.