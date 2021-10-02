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Экономика2 октября 2021 8:01

Губернатору представили нового гендиректора Алтайского моторостроительного завода

Им стал Александр Попов
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Губернатор сказал, что готов помогать с поиском вариантов поддержки предприятия на федеральном уровне

Губернатор сказал, что готов помогать с поиском вариантов поддержки предприятия на федеральном уровне

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатору Виктору Томенко представили нового гендиректора Алтайского моторостроительного завода, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие возглавил Александр Попов. О текущем положении дел на заводе Томенко рассказал руководитель концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

– Мы прорабатываем все возможные варианты по снижению неэффективных издержек и занимаемся поиском партнеров для привлечения вложений в производственную деятельность, в том числе для создания дополнительных рабочих мест. К сожалению, пандемия и рост цен на металл притормозили этот процесс, но благодаря субсидиям государства на частичное возмещение оплаты труда нам удалось стабилизировать ситуацию», - сказал Водопьянов.

В результате рабочей встречи Виктор Томенко поручил региональному Минпромэнерго изучить возможности выплаты субсидий на производимую в регионе технику, на которую устанавливаются двигатели АМЗ. Также губернатор сказал, что готов помогать с поиском вариантов поддержки предприятия на федеральном уровне.