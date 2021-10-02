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Общество2 октября 2021 7:41

На Алтае выросло число отравлений алкоголем

47 человек скончались
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В 29 летальных случаях причиной смерти стала передозировка этиловым спиртом

В 29 летальных случаях причиной смерти стала передозировка этиловым спиртом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай выросло число отравлений алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

– За 2021 год зарегистрировано 85 пострадавших от отравлений алкоголем, 47 из которых скончались. По сравнению с прошлым годом отмечается рост числа отравившихся в 1,3 раза и рост числа летальных исходов в 1,88 раза (в 2020 году- 65 человек отравились спиртосодержащими напитками, 25 из которых погибли), – отмечают в пресс-службе ведомства.

В 29 летальных случаях причиной смерти стала передозировка этиловым спиртом. Еще 18 человек умерли от отравления ссурогатным алкоголем. Среди погибших есть один несовершеннолетний.

Чаще всего отравления алкоголем регистрируют в Горно-Алтайске, Майминском, Чойском и Усть-Канском районах.