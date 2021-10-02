На Алтае выросло число отравлений алкоголем

В 29 летальных случаях причиной смерти стала передозировка этиловым спиртом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай выросло число отравлений алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

– За 2021 год зарегистрировано 85 пострадавших от отравлений алкоголем, 47 из которых скончались. По сравнению с прошлым годом отмечается рост числа отравившихся в 1,3 раза и рост числа летальных исходов в 1,88 раза (в 2020 году- 65 человек отравились спиртосодержащими напитками, 25 из которых погибли), – отмечают в пресс-службе ведомства.

В 29 летальных случаях причиной смерти стала передозировка этиловым спиртом. Еще 18 человек умерли от отравления ссурогатным алкоголем. Среди погибших есть один несовершеннолетний.

Чаще всего отравления алкоголем регистрируют в Горно-Алтайске, Майминском, Чойском и Усть-Канском районах.