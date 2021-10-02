100-летняя жительница Республики Алтай сделала прививку от коронавируса

Также прививку поставила 97-летняя жительница района Фото: Олег УКЛАДОВ

100-летняя жительница Турочакского района Республики Алтай сделала прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миздрава.

– Также вакцину от COVID-19 пожелала получить и 97-летняя жительница райцентра. После прививки обе долгожительницы чувствуют себя прекрасно, – отмечают в пресс-службе ведомства.

Поставив прививку в 100 лет, женщина побила рекорд, став самым пожилым человеком в Республике Алтай, который вакцинировался от ковида.

Согласно последним данным, общее число подтвержденных за весь период случаев заболевания в Республике Алтай достигло 21621.