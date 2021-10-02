Погода в Алтайском крае 2 октября 2021: ожидается дождь и мокрый снег

В Барнауле днем столбик термометра поднимется до уровня +3, +8 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 2 октября ожидается прохладная и дождливая погода. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Температура +3, +8 градусов. Дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, – сообщают в ЦГМС.

В Барнауле днем столбик термометра поднимется до уровня +4, +86градусов. Будет идти дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 16 м/с