Суточная заболеваемость ковидом растет в Алтайском крае

За сутки выявили еще 260 случаев заражения новой инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом. Как сообщили в краевом оперштабе, за сутки выявили еще 260 случаев заражения новой инфекцией.

Общая статистика по заболеваемости выглядит следующим образом:

- 77 932 заболевших, в том числе 5695 детей;

- 59 505 выздоровевших;

- 5 455 умерших: 4224 – от ковида, 1 231 – по иным причинам;

- 3012 человек с ковидом и 442 с пневмонией находятся в ковидариях, 534 из них – в тяжелом состоянии;

- 11 бессимптомников и 284 пациента с пневмонией наблюдаются на дому.

Известно, что больше 2 млн человек уже обследованы на ковид. Также продолжается вакцинация: 38 603 человека сделали первую прививку; 646 508 – обе, 4 677 – ревакцинировались.