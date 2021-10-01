Своё Родное помогает фермерам и любителям натуральных продуктов Алтая найти друг друга

Проблему вывода натуральных продуктов фермера на рынок решает маркетплейс Свое Родное – бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый фермер мечтает заниматься развитием своего производства, увеличением качества продукции и ассортимента, хочет, чтобы его натуральные продукты имели успех у потребителя. Но помимо организации производства надо заниматься еще и продвижением продуктов, а найти время и ресурсы на всё трудно. Часто у фермера просто нет возможности сделать сайт, подключить онлайн-оплату, интегрировать сервисы доставки и т.д. Это очень большая статья расходов для локального производителя. Проблему вывода натуральных продуктов фермера на рынок решает маркетплейс Свое Родное – бесплатно.

Маркетплейс Своё Родное – это часть экосистемы Россельхозбанка. Если у вас есть своя ферма, подсобное хозяйство или небольшое местное производство – вы можете абсолютно бесплатно подключиться и начать продавать товары уже сегодня.

«На платформе Своё Родное любой может легко запустить свой онлайн-магазин с нуля, добавить ассортимент, подключить доставку и оплату и осуществлять прямые продажи. Сделать это можно за 30 минут. Сервис напрямую соединяет продавца и покупателя. Всю нагрузку по маркетингу и продвижению платформы, а значит и товаров фермеров, берёт на себя банк. За время существования Своё Родное стал настоящей палочкой-выручалочкой для многих местных производителей и жителей нашей страны», – отмечает директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Своё Родное нацелено как на фермеров, так и на потребителей – жителей нашей страны. маркетплейс делает полезные продукты более доступными каждому россиянину. Люди могут покупать полезные и натуральные, а порой и уникальные фермерские продукты самым удобным для них способом, причём без наценок. Можно пользоваться и доставкой на дом, популярность которой сильно выросла в 2021 году в крупных городах.

Через витрину маркетплейса Своё Родное свои товары продают уже более 6 000 фермеров, зона покрытия – более 70 регионов России. На площадке представлено свыше 35 тыс. товаров в 17 категориях, в том числе живая рыба и морские деликатесы, мясо, широкий выбор сыров, молоко и яйца, овощи, фрукты, ягоды, готовые блюда, целая подборка кулинарных рецептов. В экосистеме зарегистрировано 788 аграрных хозяйств Алтайского края и Республики Алтай: 594 - на платформе Своё Фермерство, 398 - в маркетплейсе Своё Родное. Некоторые хозяйства представлены на обеих платформах. Аграрии Алтая зарегистрировали более 1840 товаров и услуг по самым разным направлениям, при этом более 220 хозяйств представили сразу пять и более товаров и услуг.

Еще экосистема развивает столь популярный сегодня агротуризм. Многие фермеры приглашают к себе гостей, показывают им животных, проводят мастер-классы и просто сдают в аренду коттеджи для тех, кто хочет оказаться в гармонии с природой и насладиться свободой от телефона и компьютера. Если вы хотите привлечь к себе посетителей – Своё Родное окажет в этом помощь.

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