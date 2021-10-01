На Алтае задержали подозреваемого в поджоге автомобиля полицейского

Сейчас следком выясняет все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чарышском районе задержали 39-летнего мужчину по подозрению в поджоге автомобиля, принадлежащего полицейскому. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю, сгоревший авто не подлежит восстановлению. Ранее о ЧП сообщил канал Unusual Crimes Barnaul. По его данным, поджигатель попал на камеру.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Чарышского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), - подчеркнули в следкоме.

28 сентября подозреваемый из неприязни к врио начальника отдела полиции по району облил его автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Сейчас следком выясняет все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.