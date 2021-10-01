Больше 60 новых автобусов приобрели барнаульские перевозчики

Предприятия продолжают обновлять автопарки Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские перевозчики обновляют общественный транспорт. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в этом году предприятия закупили больше 60 единиц транспорта.

Так, в августе этого года компания «Вега-Транс» купила 10 новых автобусов для маршрута №20.

- Из них четыре автобуса – фирмы «Scania». Как поясняет перевозчик, это не новые транспортные средства, 2005 года выпуска, но они в хорошем состоянии. В них установлены кондиционеры и отопление, комфортные сиденья, также низкополый автобус удобен для маломобильных граждан. В настоящее время транспорт вышел на линию, - отметили в мэрии.

Общий объем инвестиций на эти цели в этом году составил больше 165 млн рублей. Всего с 2019 года по настоящее время заменено больше 30% транспорта. Новые автомобили двигаются по маршрутам №18, 25, 27, 41, 51, 54, 58, 77, 78, 80 121, 144.