Рубцовчанина будут судить за оскорбление и насилие в отношении полицейского

Обвиняемый вину признал полностью Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска пойдет под суд за насилие в отношении сотрудника полиции. Он ударил правоохранителя кулаком по лицу, сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.

Летом этого года в отдел полиции МО МВД «Рубцовский» доставили местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Он не хотел подчиняться законным требованиям полицейского, обматерил его, а затем и вовсе ударил по лицу, что доставило физическую боль правоохранителю.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в следкоме.