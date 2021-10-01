На Алтае три района не могут обеспечить нормативный запас угля

Общий нормативный запас угля по всем теплообъектам в крае сейчас составляет 130 тысяч тонн Фото: Юлия СОЛНЦЕВА

Нормативный запас угля в муниципалитетах Алтайского края сформирован примерно на 70%. Об этом рассказал глава минстроя региона Иван Гилев в ходе пресс-конференции.

Общий нормативный запас угля по всем теплообъектам в крае сейчас составляет 130 тысяч тонн, но не все могут создать этот запас и поддерживать. По словам министра, он необходим для возможности непрерывного теплоснабжения на протяжении следующих 45 дней.

В настоящий момент муниципальные предприятия запасли угля примерно на 70%, что не влияет на безопасность теплоснабжения.

- Мы, понимая сложности предприятий и муниципальных образований, на протяжении последних нескольких лет на регулярной основе формируем краевой резервный запас угля – порядка 60 тысяч тонн, или 10% от годового потребления, - отметил министр.

Также он добавил, что в крае сейчас следят за районами, где ситуация с углем неблагополучная. Речь идет о Каменском, Третьяковском и Хабарском районах.