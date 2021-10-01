На барнаульском вокзале голый мужчина напал на охранника

Странная ситуация произошла на железнодорожном вокзале в Барнауле. Скриншот видео instagram.com/yuzniybarnaul

Странная ситуация произошла на железнодорожном вокзале в Барнауле. Там неизвестный мужчина голым ворвался в зал ожидания и начал избивать охранника, пишет «Толк».

В соцсетях появилась видеозапись происшествия. На ней видно, как абсолютно голый человек бросился на охранника с кулаками.

- Практически мгновенно на помощь к секьюрити подбегают сотрудники полиции. Втроем с одним из пассажиров после довольно продолжительной борьбы им все-таки удается скрутить дебошира, - отмечает издание.

В транспортной полиции отметили, что задержанного мужчину передали врачам. Не исключено, что в момент нападения он был под действием наркотиков.