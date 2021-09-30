Женщина пострадала в массовом ДТП на Алтае

От удара Toyota Echo отбросило на стоящую на перекрестке Toyota Land Cruiser Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

29 сентября в Горно-Алтайске столкнулись три автомобиля. В аварии пострадала 58-летняя женщина, сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что житель села Майма, управляя автомобилем Toyota Echo, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Shevrolet Aveo, – отметили в ведомстве.

От удара Toyota Echo отбросило на стоящую на перекрестке Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП пострадала 58-летняя жительница села Майма. Она сама обратилась в больницу, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого ДТП.