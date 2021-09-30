Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 30 сентября 2021 составляет 5430

За сутки умерли 26 человек с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 30 сентября скончались 5430 человек с коронавирусом, в том числе 4201 случай от COVID-19, 1229 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 26 человек с коронаврусом. 22 скончались из-за COVID-19, четыре по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 77672, в том числе 5669 детей.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 48646 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 77672 заболевших: 17346 – у больных внебольничной пневмонией, 51624 – у заболевших ОРВИ, в 8702 случаях – бессимптомное течение.