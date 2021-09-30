На Алтае дорожника обвиняют в хищении денег, выделенных на реализацию нацпроекта

Экс-директор в полном объеме возместил причиненный ущерб Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывшего начальника «Северо-Восточного дорожно-строительного управления» обвиняют в хищении денег. Об этом сообщает прокуратура региона.

– В 2020 году между возглавляемым обвиняемым государственным предприятием и аффилированным юрилицом заключен контракт на 47 млн рублей, предусматривающий проведение работ по содержанию автомобильных дорог региона. Следствие пришло к выводу, что сумма оплаты по договорным обязательствам была по указанию обвиняемого искусственно завышена на более чем 6 млн руб., которые выделяли государством по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – сообщает ведомство.

По представлению прокурора Алтайского края обвиняемого уволили с должности руководителя государственного предприятия за грубое нарушение трудовых обязанностей. Экс-директор в полном объеме возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направили в суд.