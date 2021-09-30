Отключение воды у части барнаульцев перенесли на 3 октября

Водой просят запастись заранее Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский водоканал перенес работы по замене двух задвижек на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. У части барнаульцев воду отключат с 8 часов 3 октября до 8 часов 4 октября, сообщает компания.

– График работ и перенос даты отключения воды на выходной день были скорректированы в целях обеспечения деятельности школ, детских садов и поликлиник. В воскресенье они закрыты и временное отключение не повлияет на их рабочий режим, – отметил Дмитрий Власов, директор по производству водоканала.

На время выполнения работ воды не будет у людей, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова ( от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Горожан просят запастись водой заранее.