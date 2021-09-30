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Общество30 сентября 2021 9:57

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 сентября 2021 года составило 77672

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 сентября 2021 года
Герман Архаров
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За сутки выявили 254 зараженных человек

За сутки выявили 254 зараженных человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 30 сентября 2021 года увеличилось на 254 человека и составляет 77672 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 30 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2902 человека. Кроме этого, 437 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.Количество тяжелобольных – 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 234,– добавили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 98 человек. Всего вылечившихся – 59407.