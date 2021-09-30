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Происшествия30 сентября 2021 8:24

Ночью в Бийске произошел пожар в цехе льняной компании

Пострадавших нет
Герман Архаров
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Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 30 сентября в алтайском наукограде произошел пожар в производственном цехе «Бийской льняной компании». Об этом сообщает МЧС региона.

– Для работы на месте происшествия были привлечены значительные силы и средства: 16 единиц техники, более 50 человек личного состава. В задымленной среде работали звенья газодымозащитной службы, – отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали на ранней стадии развития. От огня пострадало сырье.