Ночью в Бийске произошел пожар в цехе льняной компании

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 30 сентября в алтайском наукограде произошел пожар в производственном цехе «Бийской льняной компании». Об этом сообщает МЧС региона.

– Для работы на месте происшествия были привлечены значительные силы и средства: 16 единиц техники, более 50 человек личного состава. В задымленной среде работали звенья газодымозащитной службы, – отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали на ранней стадии развития. От огня пострадало сырье.