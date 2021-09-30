Команда педагогов из Барнаула будет участвовать в телеигре «Сто к одному»

Учителя из Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Команда педагогов гимназии № 131 Барнаула станут участниками популярной телеигры «Сто к одному» в преддверии Дня учителя. Об этом сообщает мэрия.

– Принимая участие в интеллектуальном шоу, барнаульские учителя стремятся достойно представить свой родной край, а также напомнить зрителям передачи о том, что современный учитель – это творческая и всесторонне развитая личность, которая не боится пробовать что-то новое и интересное, – отметили в комитете по образованию краевой столицы.

В команду вошли учителя начальных классов Елена Гладышева и Татьяна Белова, учитель биологии Анна Фельк, учитель русского языка и литературы Виктория Часовских. Артем Семернинов, учитель французского языка и директор гимназии.

Педагоги отправятся в Москву 3 октября.

«Сто к одному» – командная телеигра, которая выходит на телеканале «Россия-1». Ее бессменный ведущий – Александр Гуревич. Цель участников программы – угадать наиболее распространенные ответы людей с улицы на предложенные вопросы.