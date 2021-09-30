Часть барнаульцев на сутки останется без воды

Жителей, попадающих под отключение, просят запастись водой заранее Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за работ по замене запорной арматуры у части жителей Барнаула отключат воду, сообщает мэрия.

– Барнаульский водоканал с 9 часов 1 октября до 9 часов 2 октября проведет масштабные работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской, – отметили в горадминистрации.

Воды не будет у горожан, которые живут в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова ( от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Жителей этих домов просят запастись водой заранее.