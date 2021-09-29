В АКЗС назначили дату первой сессии нового созыва

Сессия состоится 7 октября Фото: АКЗС

В Алтайском краевом заксобрании назначили дату первой сессии нового созыва. Она состоится 7 октября, сообщает пресс-служба АКЗС.

– Согласно Регламенту АКЗС, на первой сессии депутаты выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. После этого они тайным голосованием изберут председателя АКЗС и его заместителя, – сообщают в пресс-службе парламента.

Также депутаты путем открытого голосования изберут председателей постоянных комитетов и их заместителей, а также утвердят состав комитетов. Помимо этого, на оргсессии могут рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры сенатора от представительного органа региона.