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Политика29 сентября 2021 7:36

В АКЗС назначили дату первой сессии нового созыва

На первой сессии депутаты выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Сессия состоится 7 октября

Сессия состоится 7 октября

Фото: АКЗС

В Алтайском краевом заксобрании назначили дату первой сессии нового созыва. Она состоится 7 октября, сообщает пресс-служба АКЗС.

– Согласно Регламенту АКЗС, на первой сессии депутаты выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. После этого они тайным голосованием изберут председателя АКЗС и его заместителя, – сообщают в пресс-службе парламента.

Также депутаты путем открытого голосования изберут председателей постоянных комитетов и их заместителей, а также утвердят состав комитетов. Помимо этого, на оргсессии могут рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры сенатора от представительного органа региона.