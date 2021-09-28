Экс-главу сельсовета на Алтае обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе бывшую главу одного из сельсоветов будут судить по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в 2014 году глава одного из сельских советов в Тальменском районе решила обманным путем приобрести право собственности на земельный участок для своего сына, расположенный в границах возглавляемого ей муниципального образования. С этой целью она изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у сына права собственности на земельный участок, – отметили в ведомстве.

В итоге на основании этого документа мужчина зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 1100 квадратных метров. Муниципальному образованию был причинен ущерб более 72 тысяч рублей.

Кроме того, по информации Следкома, в 2016 году глава сельсовета, превышая должностные полномочия, подготовила и необоснованно выдала выписку о наличии у местного жителя права собственности на земельный участок. Администрации района был причинен ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.

Во время следствия женщина не признала свою вину. Уголовное дело направили в суд.