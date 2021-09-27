В Бийске отмечают дефицит картофеля

Картофель (Фото: Сергей Кулыгин) Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Алтайском крае картофель подорожал в два раза. Особо рост цен отметили жители Бийска, и при этом есть дефицит корнеплода, пишет «Бийский рабочий».

- В этом году прям какой-то резкий скачок цен. Он сильно отразился на семейном бюджете – мы не ожидали такого. Думал, приедем, закупим мешков десять. В итоге купили всего два, - рассказывает читатель издания Андрей.

По словам бийчан, в сравнении с прошлым годом, мешок картофеля, а это примерно 35-40 кг, в совхозах стоит порядка 450-500 рублей. Сейчас же нижний предел – это тысяча рублей. И даже с такими ценами его уже нет.

В бийском плодпитомнике говорят, что в этом году засеяли ровно столько же картофеля, как и в прошлом году, но сейчас его в продаже уже нет.

- Похоже, что люди просто обленились и перестали садить картошку сами, - говорят там.

На городских базарах пятилитровое ведро стоит 200-250 рублей. Но там такую цену объясняют неурожаем из-за засухи и инфляцией.