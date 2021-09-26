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Политика26 сентября 2021 18:09

Мария Прусакова в эфире федерального телеканала рассказала о своей диете

По ее словам, в последнее время многие интересуются ее фигурой
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Мария Прусакова

Мария Прусакова

Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Государственной Думы РФ нового созыва и руководитель алтайского реготделения КПРФ Мария Прусакова попала в эфир телеканала «Россия 1», где ее спросили о ее фигуре, пишет «Толк».

Прусакову показали в субботнем выпуске «Вестей» с Сергеем Брилевым.

- В первую очередь журналист отметил, что результат, который политик показала на выборах, «впечатляющий». И не смог не обратить внимание на то, «как похудела этот политолог по образованию и мама двух детей», - пишет издание.

По словам самой Марии, за три выборных дня она лично посетила 84 избирательных участка в Барнауле. Так что «все ушло в политический вес», объяснила она и добавила, что сейчас очень часто интересуются ее фигурой и не только.