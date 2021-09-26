Мария Прусакова в эфире федерального телеканала рассказала о своей диете

Мария Прусакова Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Государственной Думы РФ нового созыва и руководитель алтайского реготделения КПРФ Мария Прусакова попала в эфир телеканала «Россия 1», где ее спросили о ее фигуре, пишет «Толк».

Прусакову показали в субботнем выпуске «Вестей» с Сергеем Брилевым.

- В первую очередь журналист отметил, что результат, который политик показала на выборах, «впечатляющий». И не смог не обратить внимание на то, «как похудела этот политолог по образованию и мама двух детей», - пишет издание.

По словам самой Марии, за три выборных дня она лично посетила 84 избирательных участка в Барнауле. Так что «все ушло в политический вес», объяснила она и добавила, что сейчас очень часто интересуются ее фигурой и не только.