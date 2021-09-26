В центре Рубцовска жители города нашли шкуру собаки

Шкура собаки в Рубцовске (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident_rubtsovsk)

Жители Рубцовска наткнулись в центре города на неприятную находку – собачью шкуру. Об этом они рассказали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

- Народ совсем уже с ума сошел? Вот эта собачья шкура с отрубленными лапами валяется на улице, возле мусорки и это центр города. Дальше кого будем находить? - интересуется участница сообщества Наталья.

Конечно, в комментариях появилось много шуток по поводу приготовления из собачатины шаурмы, но нашлись и те, кто считает, что это дело рук догхантера. Будет ли какое-то продолжение истории – пока не ясно.